A empresária Aline Brasil promove o concurso “Casamento dos Sonhos”, com o objetivo de oferecer um casamento completo para uma noiva de baixa renda.

Ao lado de empresas parceiras do ramo, Aline Brasil pretende proporcionar à noiva escolhida, além da cerimônia e festa, salão, vestido, buquê, spa, dentre outros serviços. O segundo lugar também será premiado com uma viagem de lua de mel.

A escolha será realizada pelos critérios de renda, merecimento e história de amor e de vida das inscritas. Para participar, basta se credenciar por meio do formulário disponível no link https://goo.gl/forms/oy2MVNFMrvqzi6AP2 ou entrar em contato por meio do telefone (77) 3421 2529.

As inscrições podem ser efetuadas até a próxima sexta-feira (17). A promoção é válida apenas para noivas residentes em Vitória da Conquista (BA).

Apoiam esta ação as empresas: Saffira, Salão Eliana, Sal Doce, Clínica Emagrecer, Erley Santos Fotografia Criativa, Marcos Prates Fotografia, Nilva Bolos, Cupido Buquê, Espaço Roma, Vagalume Assessoria e Encontre Sua Viagem.

Vagalume Assessoria