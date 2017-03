O Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, esteve em Vitória da Conquista, na manhã dessa segunda-feira (13), para assinar a ordem de serviço que autoriza a retomada da obra de conclusão do Prédio Administrativo do Campus Anísio Teixeira.

A solenidade ocorreu no auditório do Pavilhão de Aulas e contou com a presença do Diretor do Campus Anísio Teixeira, Orlando Caires, e do Vice-Diretor, Márcio Vasconcelos, além de diversos membros da instituição que lotaram o ambiente.

“Nós continuamos na nossa tarefa, na nossa missão, de complementar todas as obras necessárias ao campus da UFBA, em Vitória Conquista”, destaca o Reitor.

Construído em uma área de 6.452,08m², o Prédio foi divido em cinco pavimentos (térreo + quatro) e vai abrigar, além de auditórios, setores administrativos, salas de reunião e gabinetes dos professores. Entre os equipamentos previstos para serem instalados nos espaços estão aparelhos de ar condicionado, plataforma elevatória e elevador.

A UFBA-Conquista espera finalizar a obra, orçada em R$ 2.793,327,41, em 12 meses. Os recursos são oriundos do próprio orçamento da universidade.

Palestra

Após a solenidade de assinatura da ordem de serviço, o Reitor proferiu uma palestra sobre o tema “A Crise e a Universidade”. Por quase duas horas, João Carlos debateu com o público presente a respeito da situação delicada por que passa o país neste momento e sinalizou que a principal ameaça sofrida hoje pela a universidade é aquela que atinge a autonomia universitária.

ASCOM UFBA CONQUISTA