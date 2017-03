Uma mulher foi presa em flagrante no Centro de Vitória da Conquista após furtar peças de roupas em uma loja.

Uma guarnição do 1º Pelotão da 77ªCIPM foi acionada para atender uma ocorrência de furto. Na loja, seguranças perceberam quando uma mulher de 60 anos saia do estabelecimento comercial com produtos furtados numa sacola.