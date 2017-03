Durante a Exposição Conquista 2017, será realizado o 3º Encontro de Cães Coopmac e Mundo Vet. O evento acontecerá no dia 02 de abril (domingo), a partir das 8h30. A expectativa é que participem mais de 250 animais de mais de 20 raças.

O evento tem como objetivo divulgar as raças existentes no sudoeste baiano e esclarecer dúvidas sobre a forma de criação e cuidados com os animais. Diversos profissionais, como veterinários e adestradores, darão dicas de adestramento e demonstração de serviços e produtos direcionados para o universo pet. Também deverá acontecer sorteio de brindes e premiações.

O Encontro de Cães será aberto ao público. Mas, para os animais participarem dos desfiles e terem acesso à área interna do Parque de Exposições Teopompo de Almeida, é necessário que eles estejam inscritos no evento. As inscrições acontecem até o sábado, 1º, na Clínica Mundo Vet, localizada na Avenida Arthur Seixas, 267, Candeias – Tel. (77)34219633.

