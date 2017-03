Após uma tentativa de homicídio no bairro Vila América na tarde desta sexta-feira (17), guarnições da PM de Vitória da Conquista intensificaram buscas a fim de localizar os autores do crime.

Segundo informações de testemunhas, os indivíduos estavam homiziados numa casa na Rua Manoel Beckham, no mesmo bairro.

Imediatamente os militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 77ªCIPM cercaram o local para prender os criminosos. Os indivíduos então pularam muros, tentando se esconder na casa de inocentes que nada tinham a ver com o crime.

Moradores denunciaram a localização dos indivíduos e quando os policiais chegaram um deles efetuou disparos contra a guarnição. Os policiais revidaram e atingiram o indivíduo, que foi socorrido para o Hospital de Base, mas veio a óbito. Ele foi identificado como Vinicius de 19 anos e possuía passagens na delegacia desde a época de adolescente por assalto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

O segundo envolvido na tentativa de homicídio, um adolescente de 15 anos, foi detido pela guarnição do 4ºPelotao da 77ªCIPM. Os dois foram reconhecidos pela vítima e por testemunhas. A ocorrência foi registrada no DISEP, juntamente com uma pistola calibre.380 que estava com Vinicius.