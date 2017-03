EP “Divino e Ateu” de Achiles é o primeiro lançamento do projeto

Há oito anos trabalhando com a produção de eventos voltados para a música independente em Vitória da Conquista (BA) , o Coletivo Suíça Bahiana amplia o seu grau de atuação e inaugura um selo musical em 2017. Intitulado PIRIPIRI, a iniciativa será voltada para o lançamento de produtos de artistas da cidade do sudoeste da Bahia.

Como primeira ação do Piripiri e paralelamente a seu lançamento, chega às plataformas de download o novo EP do cantor e compositor Achiles. “Divino e Ateu” é o primeiro trabalho solo do artista que vem do bem sucedido Caim – duo com o também compositor Marcus Marinho.

Para fazer o download, acesse: http://coletivosuicabahiana.com.br/achiles/

“O Coletivo precisava dar este passo e a cena cultural independente da cidade também. O PIRIPIRI chega para virar a chave e mostrar a sempre elogiada produção musical de Vitória da Conquista para o mundo”, comenta Amanda Nascto, integrante do coletivo e uma das responsáveis pelo selo.

Além de Achiles, o casting do selo terá inicialmente nomes como Dona Iracema, Marx Eduardo (ex-Os Barcos), Ana Barroso, Hotel Mambembe, Ciclanos de Tais, Marcus Marinho, Chico Ramalho e os DJ’s Rafaé e Paulinha Chernobyl.

Por que PIRIPIRI?

Piripiri dá nome a uma das principais reservas ambientais do planalto da Conquista, a Serra do Piripiri, cartão postal da cidade, também famosa por ser o local onde foi construído o Cristo de Mário Cravo. Sua nomenclatura vem do tupi “piri” e significa junco, tábua, taquara ou brejo.

Ascom: VAGALUME ASSESSORIA