A fama de Itacaré vem do surf, das lindas paisagens, da gastronomia, que movimenta a cidade com pessoas de todo o mundo.

A promessa para o feriado da Semana Santa é o 1° Festival de Forró que acontece nos dias 14 e 15 de abril e promete atrair os turistas que vão em busca de tranquilidade e também de diversão.

Aproveitar o feriado e entrar no clima de São João, essa é a proposta do Festival que vai movimentar Itacaré e região. A programação contará com apresentações de quadrilhas, concurso de dança, feira de artesanato, comidas e bebidas típicas e shows de forró.

A dica aos turistas é curtir as lindas praias durante o dia, aproveitar as delícias gastronômicas e os shows musicais à noite. Serão mais de oito atrações por noite, que se apresentarão na Praça da Mangueira, a partir das 21h30 até às 2h. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

“Itacaré tem uma tradição muito boa de forró pé de serra e o 1° Festival de Forró tem o objetivo de valorizar ainda mais este ritmo nordestino e movimentar o feriado da Semana Santa como mais uma atração turística da cidade”, explica o Prefeito Antônio Anízio, que vai acrescentar o evento no calendário oficial do município e tornar tradição.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Júlio Oliveira, com a realização do 1° Festival de Forró a expectativa de ocupação hoteleira é de 100%. O município possui 6 mil leitos, mais de 200 hotéis e pousadas, 90 bares e restaurantes e cerca de 20 agências de turismos.

LK Comunicação