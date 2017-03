Mais de três mil animais expostos, shows de artistas nacionais e regionais, grandes marcas da indústria, negócios, gastronomia, diversão e milhares de pessoas juntas num só lugar.

Nesta terça-feira, 28, começa a 51ª Exposição Nacional Agropecuária de Vitória da Conquista, o maior evento de Vitória da Conquista.

Realizada pela Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense (Coopmac), a exposição é destaque nacional entre produtores e empresários rurais e é uma das festas mais esperadas pela população de Conquista. No ano passado, cerca de 140 mil pessoas passaram pelo Parque Teopompo de Almeida. Produtores, empresários, grupos de amigos, famílias, gente de todas as idades e classes sociais.

Esse público gigantesco foi conferir a beleza dos melhores exemplares nacionais de animais de diversas raças; se deliciar nos diversos restaurantes, lanchonetes e quiosques de alimentação; brincar em um dos maiores parques de diversão itinerantes do Brasil; ver as novidades da indústria automotiva e do ramo imobiliário; participar de cursos e palestras técnicas e motivacionais; e, claro, fazer negócios, nos leilões, nos stands comerciais e na feira montada especialmente para quem quer comprar, desde o produto artesanal da região, a produtos e equipamentos para incrementar a atividade rural ou mesmo a residência.

Em 2016, os negócios alcançaram os R$ 100 milhões, incrementando a economia local e demonstrando que, mesmo diante das dificuldades vivenciadas pelo país, a Exposição de Vitória da Conquista é uma das mais eficientes vitrines para negócios e um evento completo.

Para 2017, a diretoria da Coopmac, tendo à frente o presidente da Coopmac, Jaymilton Gusmão Filho, acredita que deve ser registrado um volume maior de negócios e de gente no parque. Todos os stands foram comercializados, o número de restaurantes aumentou e o número de animais, trazidos de várias partes da Bahia e do Brasil, continua sendo recorde estadual, confirmando a Exposição de Vitória da Conquista como a maior da Bahia e uma das mais importantes do país.

O público que for ao parque, além de poder conhecer muitas novidades expostas nos stands de concessionárias de veículos, usufruir do parque de diversões e da excelente gastronomia presente na 51ª Exposição, poderá escolher o show que vai ver. Serão mais de 30 artistas e bandas se apresentando, desde a Terça Gospel até o encerramento, no domingo.

Na Área Anexa, a partir das 23 horas, terá Silvano Sales, Tayrone e Pablo, na sexta, e Solange Almeida e Leo Santana no sábado, com ingressos cobrados à parte. Na Arena Principal e na Feira de Negócios, shows dos maiores expoentes regionais da música Gospel e de cantores e bandas consagradas de Vitória da Conquista, com estilos variados. Para fechar com chave de ouro, o encerramento vai ter apresentações de Evandro Correia e Xangai.

O ingresso para as atividades no parque Teopompo de Almeida parque custará R$ 6,00, com meia a R$ 3,00, de quarta (29) a domingo (02).

ASCOM COOPMAC