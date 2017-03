Nesta terça-feira, a partir das 14 horas, os portões do Parque Teopompo de Almeida já vão estar abertos ao público, para o primeiro dia da 51ª Exposição Nacional Agropecuária de Vitória da Conquista, realizada pela Coopmac.

Durante toda a segunda-feira operários e técnicos trabalhavam nos últimos detalhes na montagem de stands e limpeza das áreas por onde circularão os visitantes. O trabalho deve continuar durante a manhã e parte da tarde da terça-feira, para que às 19 horas, horário oficial de abertura do evento, tudo esteja pronto. A expectativa é de que, mais uma vez, a Exposição Conquista se destaque pelo nível de organização e participação.

Nos seis dias do evento estarão em funcionamento todos os stands dos corredores principais e que abrigam concessionárias de veículos, máquinas e equipamentos; restaurantes, construtoras e empresas do ramo imobiliário e representantes de indústrias de ramos diversos. Também haverá grande movimentação na Feira de Negócios, em cujos espaços estarão, além de empresas comerciais, todas as faculdades com atuação em Conquista, a exemplo da Fainor, Santo Agostinho, Maurício de Nassau e Unopar, que vão apresentar novas tecnologias e capacitações. A UESB também estará presente, com cursos e palestras de interesse geral.

Na Feira de Negócios poderão ser encontrados produtos que vão desde roupas, sabores e pratos da culinária regional, serviços de saúde e soluções em telecomunicações, entre outros, até serviços públicos, a cargo da Prefeitura Municipal, apoiando os pequenos negócios e com seu próprio stand.



RECORDE DE ANIMAIS

Este ano a exposição terá uma das maiores participações de equinos e ovinos, por exemplo. Muitos animais já estavam no parque desde o começo do dia. Será a maior exposição de Mangalarga Marchador da Bahia, com mais de 330 animais. Também se destacam as raças Mangalarga e Campolina, com cerca de 150 exemplares. A caprinocultura terá mais de 1.300 animais, um aumento de 30% em relação ao evento do ano passado. Vitória da Conquista se mantém como um dos mais importantes centros de comercialização desses animais, por isso a exposição, com as competições que escolhem os melhores espécimes de cada raça. Os desfiles dos animais acontecerão sempre pela manhã e podem ser vistos sem necessidade de pagamento de ingresso.

O ingresso ao parque nesta terça-feira, quando acontece a Terça Gospel, é gratuito. Na quarta-feira e na quinta os portões serão fechados às 14 horas, quando o acesso se dará por meio de ingresso pago (R$ 6,00 inteira e R$ 3,00 meia). Na sexta, no sábado e no domingo os portões serão fechados ao meio-dia, quando o ingresso passará a ser cobrado. Os valores cobrados contribuem para que o evento seja mantido com qualidade, tanto para quem está interessado na exposição dos animais como para quem vai ao parque apenas buscando entretenimento e diversão. Serão mais de 30 shows de artistas regionais consagrados, encerrando no domingo com Xangai.

Têm direito à meia, estudantes portadores de carteira fornecida pela União Nacional dos Estudantes (UNE); União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes); Diretórios Centrais dos Estudantes e centros e diretórios acadêmicos de níveis médio e superior. Além disso também pagam meia pessoa com 60 anos ou mais e pessoas com necessidades especiais e um acompanhante, desde que portadores do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência; ou Documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

Ascom-COOPMAC