A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta sexta-feira (24) um veículo adulterado com documentação falsificada e apreendeu munições e entorpecente. O flagrante ocorreu por volta das 16h00, no KM 830 da BR 116, em Vitória da Conquista/BA, região sudoeste do estado.

Os PRFs realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram um GM/CELTA, com placas de São Paulo/SP. Diante do comportamento suspeito do condutor, um homem de 38 anos, foi realizada fiscalização minuciosa na documentação e no interior do veículo, sendo encontrado 01(um) Kg de substância análoga à cocaína e 16(dezesseis) munições intatas de calibre 44.