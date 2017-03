Após o sucesso da primeira edição do Encontro Gastronômico Sabores de Conquista, o evento volta a acontecer em abril, nos próximos dias 08 e 09.

Dessa vez, o espaço da associação de moradores do BNH, localizada na Praça da Independência (Praça do Cai 1) irá sediar a feira gastronômica realizada pelo coletivo conquistense de culinária e gastronomia Sabores de Conquista.

Além da exposição e comercialização de produtos, o encontro também irá proporcionar ao público a participação em oficinas de produção artesanal de alimentos, voltadas para todas as idades, programação musical e espaço infanto-juvenil.

A parceria com o coletivo de artesanato Cor & Arte e a Casa do Amor serão mantidas também nesta edição. As inscrições para as oficinas, que serão divulgadas em breve, poderão ser feitas com 1kg de alimento não perecível, destinado para a instituição beneficente responsável por alojar centenas de pacientes em tratamento contra o câncer de diversas partes da região.

Sabores de Conquista

O coletivo Sabores de Conquista surgiu em janeiro de 2017, com o objetivo de valorizar a cultura gastronômica local, agregando produtores de alimentos orgânicos e naturais e proporcionando o aperfeiçoamento profissional através de cursos, oficinas e palestras ministradas por especialistas da área que contemplarão temas atuais do cenário gastronômico. Fazem parte do coletivo os empreendimentos Boteco do Gugu, Café Bauer, Brutos Beer e Mestre Pizzaiollo.

O I Encontro Gastronômico Sabores de Conquista é um evento com entrada gratuita e acontece entre 11h e 20h.

SERVIÇO

II Encontro Gastronômico Sabores de Conquista | Praça da Normal (VCA)

Data: 08 e 09 de abril de 2017

Horário: 11h às 20h

Endereço: Praça da Independência, bairro Candeias, Vitória da Conquista (BA)

Entrada: Gratuita

VagalumeAssessoria