A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (3), uma carreta bitrem carregada com 330 mil maços de cigarros contrabandeados. A ação ocorreu por volta das 06h, no KM 836 da BR 116, trecho de Vitória da Conquista/BA, município localizado no sudoeste do estado.

O flagrante foi registrado quando os PRFs visualizaram um conjunto de veículos articulados, estacionado de maneira suspeita, próximo a um Posto Fiscal, e durante fiscalização, encontraram no compartimento de cargas mais de 6 milhões de unidades de cigarros de origem paraguaia.