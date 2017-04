Policiais Rodoviários Federais flagraram um homem e uma mulher transportando cocaína e maconha de São Paulo/SP para cidades do interior da Bahia na noite de ontem (9). Os traficantes foram flagrados entre 21h30 e 22h no KM 830 da BR 116, trecho de Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia.

Na primeira apreensão, os policiais fiscalizaram um ônibus de transporte interestadual de passageiros que seguia de Campinas/SP com destino a Salvador/BA. Ao verificarem o compartimento destinado às bagagens de mão dos viajantes, os PRFs encontraram, dentro de uma, mochila dois tabletes de substância similar à cocaína.

O passageiro que estava em posse da droga admitiu ser ele o dono do entorpecente e revelou a origem e o destino da cocaína: adquiriu em São Paulo/SP e levaria para Alagoinhas, no interior da Bahia. Receberia pelo transporte uma certa quantia em dinheiro ao final do percurso.

Trinta minutos depois, a equipe policial realizou abordagem a um outro ônibus que fazia a linha de São Paulo/SP X Paulo Afonso/BA. Durante verificação no compartimento de cargas, os PRFs encontraram, no interior de duas malas, 18 tabletes de substância análoga à maconha pesando 15 kg e 3 tabletes de substância similar à cocaína que pesavam aproximadamente 3kg.

Os policiais identificaram a passageira que estava em posse dos entorpecentes, uma mulher de 18 anos, que admitiu ter embarcado com as drogas em São Paulo com a intenção de leva-las até a cidade de Nova Soure/BA por certa quantia em dinheiro.

Nas duas ocorrências os envolvidos foram presos e encaminhados com as drogas para a delegacia de polícia judiciária local onde responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes.