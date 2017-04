O Sebrae em Vitória da Conquista realiza um encontro gratuito com profissionais do segmento de Beleza e Estética, nesta segunda-feira, 10 de abril, a partir das 18h, na Casa Rafik.

O evento faz parte do Programa Sebrae Conecta – Encontro com o Especialista e vai apresentar aos participantes duas palestras com os temas “Tendências do segmento de Beleza e Estética” e “Marco Regulatório para Salões de Beleza”, ou seja a nova legislação que regulamenta a relação entre profissional e salão.

Na terça-feira, dia 11, os profissionais poderão participar gratuitamente das Oficinas de Visagismo, das 8h às 12h, e Marketing Olho no Olho para Beleza e Estética, das 14h às 18h, no auditório do Sebrae.

A técnica do Sebrae, Juliana Mangabeira, explica que o Programa Sebrae Conecta visa trabalhar temas comuns a um determinado segmento. “As palestras vão abordar temas que vão trazer soluções e novas propostas para o segmento de beleza”, completa.