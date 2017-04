O comércio de Vitória da Conquista vai funcionar em horário normal nos sábados, dias 15/04 e 22/04.

Sexta-feira, 14/04, é feriado nacional (Paixão de Cristo).

Sexta-feira, 21/04 é feriado nacional (Tiradentes).

Confira aqui os feriados nacionais de 2017 divulgados no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

ASCOM CDL