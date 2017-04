O professor do Curso de Ciências Contábeis da UESB, lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA), professor Alexssandro Campanha, recebeu, no mês de março, em Brasília, uma menção honrosa no 9º Prêmio SOF de Monografias, idealizado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e realizado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf).

“Considerando as temáticas que envolviam a premiação, achamos interessante participar, como uma forma de divulgar a pesquisa realizada. Para a nossa alegria, fomos agraciados com o prêmio de Menção Honrosa na temática de Aperfeiçoamento do Orçamento Público”, declarou o professor.

O Prêmio SOF de Monografias tem a finalidade de estimular a pesquisa sobre orçamento público, seus problemas, desafios e perspectivas, reconhecendo trabalhos de qualidade e de aplicabilidade na Administração Pública.

O prêmio recebido por Campanha deve-se a sua tese de doutorado em Educação, intitulada “A Educação Fiscal como incentivo à participação social na gestão pública: uma análise dos resultados alcançados pelo Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) no Estado da Bahia”, defendida na Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 2014.

“A pesquisa mostrou que o PNEF cumpriu parcialmente os seus objetivos de sensibilizar sobre a função socioeconômica do tributo; de levar conhecimento sobre administração pública e de criar condições para uma relação harmoniosa entre Estado e cidadão”, informou o professor da Uesb.

ASCOM UESB