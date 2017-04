As Polícias Rodoviária Federal e Estadual (PRF e PRE) registraram 14 mortes durante a Semana Santa nas rodovias da Bahia. A operação das polícias durou cerca de três dias, com início no dia 13 de abril e finalizada entre a noite de domingo (16) e manhã desta segunda-feira (17). Nesse período, a PRE registrou cinco mortes. Comparado ao mesmo feriado do ano passado, houve redução de 17% no número de pessoas que morreram em acidentes nas BA’s. Em 2016 foram seis mortes.

Já a PRF, contabilizou nove mortes, duas a mais do que em 2016. Este ano, a PRF também registrou aumento de nove acidentes: foram 67 casos. N ano passado, a polícia somou 58 acidentes no período da Semana Santa.



As polícias ainda encaminharam pessoas à delegacias, recolheram Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), flagraram condutores dirigindo sob efeito de álcool e em velocidades acima do permitido.

Balanços

A PRF notificou 92 condutores por dirigirem alcoolizados. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 2.934,70. Dos flagrados, nove condutores foram encaminhados à delegacia por crime de embriaguez no trânsito. Em 2016, a Operação Semana Santa submeteu 3.161 motoristas ao teste de etilômetro e flagrou 77 condutores dirigindo sob efeito do álcool. Neste ano foram 4.749 testes.

Além disso, segundo a PRF, a fiscalização foi intensificada nas rodovias baianas, o que resultou no aumento de 21,66% no número de veículos abordados. Com relação às ultrapassagens em locais proibidos, o crescimento foi de 72,49%. O número de motoristas flagrados com esse comportamento quase dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já os radares instalados ao longo das rodovias, flagraram 3.100 veículos transitando em excesso de velocidade. Um aumento de 30,3%, comparado ao ano passado. A PRF autuou ainda 1.154 condutores por ultrapassagens proibidas, 280 por não usar cinto de segurança, 44 por transportar criança fora das cadeirinhas infantis e 53 por conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete.

Já a PRE, abordou 7.809 pessoas e 5.625 veículos. Como resultado, foram autuados 893 veículos e retidos outros 46, além do recolhimento de 12 CNH’s e de 21 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ao todo, nove pessoas foram encaminhadas às delegacias. Quatro delas por porte de drogas ilícitas, três por ingestão de bebida alcoólica ao dirigir, uma com mandado de prisão em aberto e outra por conduzir veículo com número do chassi suprimido.

