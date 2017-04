Na próxima sexta-feira (21.04) acontecerá, em Vitória da Conquista, o Conquista Som Sistema.

O festival, que tem como proposta apresentar uma nova geração de artistas da música alternativa brasileira, experienciando novos formatos de trabalho com uma liberdade de criação e ritmos, contará com a presença do rapper Emicida e do grupo Baiana System. Além deles, se apresentarão o rapper Vandal, o grupo Complexo Ragga e os DJ’s Loro Vudu, Rodrigo Freire e Lethal Selectah.

O festival ocorrerá na Arena Miraflores, a partir das 22h, e além do bar contará com um serviço de alimentação através de Food Trucks. Os ingressos podem ser adquiridos na Central de Ingressos ou no Point do Ingresso e Celular. O Conquista Som Sistema tem produção da K2K Produções e Entretenimento e coprodução da Pedrada Produções e Mo’Faya Records.

Os Artistas

Escolhido pelo rap, Emicida fala do que vê, do que vive e do que sente. Transforma sua história na história de todos e não é por acaso que seu som rompeu fronteiras, em muitos sentidos. O rapper paulista tem uma biografia em constante atualização e mostra sua firmeza ao encarar e combater o racismo, por exemplo. Colocou o rap nacional para dialogar com a música brasileira, como parte dela, e seu show é de um jeito único que ele encontrou em meio a essa mistura.

O Baiana System é um autêntico fenômeno cultural que se expande a cada apresentação. Segundo eles são quatro cabeças pensantes a serviço da arte dançante. Arte sonora, visual e reflexiva é: o peso da bass culture com a mandinga e o tempero baiano; imagens enigmáticas e instigantes; a palavra das ruas para as ruas; e a guitarra baiana recolocada na linha de frente, de uma forma completamente diferente.

Selecta do grupo Complexo Ragga, Loro Vudu é um dos DJs mais conceituados da Bahia. Com uma bagagem de grandes festivais, já assinou produções nas Mixtapes Bahia Bass vol. 1, 2 e 3, no vinil The Finds Bahia Bass, entre vários outros hits. Presente em eventos de diversos segmentos da música eletrônicas, também se destaca por sempre revelar novos artistas.

Já Vandal está sempre pronto para cumprir sua missão como uma potência do Rap. Com letras bem biográficas, tem um jeito livre de escrever o que pensa e pode causar um susto aos que não estão preparados para o que vão ouvir de forma tão direta. Sem medo de dialogar com o diferente, o rapper baiano trás nas suas músicas referências do arrocha, do pagodão e de outros ritmos populares.

Um dos nomes que se destaca na nova safra de DJs e beatmakers da região sudoeste da Bahia é Lethal Selectah. Amante dos timbres mais graves, já se arrisca em produções, com presença garantida na primeira Mixtape do selo musical, conquistense, MO’FAYA Records. As marcas registradas dos seus sets são o Rap, Trap nacional e o Dubstep.

Responsáveis por difundir a cultura SoundSystem com hits como “Sensimilla”, “Poder da Palavra” e “Moombah”, o Complexo Ragga é um dos grupos mais conceituados da Bahia e do Brasil, quando o assunto é ragga/dancehall. Desde o lançamento do single “Esse É Meu Ragga”, em 2015, o grupo trabalha em seu primeiro álbum de estúdio que será lançado no inicio do próximo semestre. O público do Conquista Som Sistema terá um gostinho do que está por vim no trabalho dos caras.

Rodrigo Freire já é um DJ conhecido da cena noturna Conquistense. Com SET’s frenéticos e uma pista sempre quente, sua musicalidade passa pelos diversos guetos rítmicos do Brasil e do mundo, como o Pagodão e o Trap. Ele mistura isso aos timbres sintetizados mais, ouvidos no momento, e promete numa seleção do que há de melhor na Bass Music.

Serviço

Evento: Conquista Som Sistema

Data: 21/04/2017

Local: Arena Miraflores

Horário: 22h

Line up: Emicida, Baiana System, Vandal e Complexo Ragga; DJ’s Loro Vudu, Rodrigo Freire e Lethal Selectah

Ingressos: Central de Ingressos ou Point do Ingresso e Celular

