A ex-secretária de Finanças Mércia Andrade em entrevista concedida a um blog de Vitória da Conquista, parece não se recordar que os dados encaminhados pela equipe de transição do então prefeito Guilherme Menezes para a equipe do atual prefeito Herzem Gusmão, aponta uma dívida de aproximadamente R$ 228 milhões de reais.

Mas, talvez, a ex-secretaria não se “esquece” ou não se recorda mesmo que, no apagar das luzes da era PT em Conquista, por algum motivo, a gestão deixou de pagar os valores referentes à INSS do 13º salario de 2016 e INSS da folha de dezembro ocasionando duas multas e prejuízo para os cofres públicos no valor de R$ 149.475,92 e R$ 160.318.45, respectivamente.

Esses mais de R$ 300 mil poderiam assim gerar mais investimentos para a cidade, porém, o atual prefeito foi abrigado a pagar a dívida contraída nos últimos dias da gestão de Guilherme Menezes.