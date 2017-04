Vitória da Conquista, muito por seu clima mais frio e com costumes próprios da estação, é o reflexo da

cultura de boteco, com diversos barzinhos e pequenos restaurantes que apresentam cardápios típicos,

muitos inovando no tempero e na apresentação.

Em 2016, o blog Buteco 512 criou um concurso que propôs três ações: criar uma memória gastronômica dos

bares, sair da mesmice dos mesmos pratos servidos e criar um padrão de excelência no atendimento aos

estabelecimentos participantes do projeto.

O concurso visou, também, fazer com que as pessoas

conhecessem os bares e a gastronomia da cidade, além de identificar e compartilhar um roteiro interessante

e transformar a visita num festival, o Agosto de Buteco.

Com o calendário marcado pelo Festival de Inverno Bahia no mês de agosto, o Agosto de Buteco já tem data

pra 2017 (de 02 de agosto a 02 de setembro), aproveitando a presença do público local e os visitantes que

vem a Conquista por conta do FIB e elegendo, em um tour gastronômico, a comida de boteco mais gostosa

da capital do sudoeste da Bahia.

E quem escolhe o campeão? Todos que participarem! No Agosto de Buteco cada cliente que comer os

petiscos nos bares participantes receberá uma cédula e vai poder votar em três quesitos: sabor do petisco,

temperatura da cerveja e atendimento. O concurso também contará com os votos de uma comissão técnica

previamente escolhida e, com a soma do “Júri popular” + “Comissão técnica”, será apontado o bar/boteco

campeão do ano.

