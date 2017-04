Neste mês de abril, que é dedicado ao cinema nacional, o Cinema na Uesb dá início à Mostra Abril Cinema Brasil: Vasto Nordeste, que expõe um breve panorama das produções cinematográficas contemporâneas realizadas no Nordeste, nos variados formatos e gêneros.

O objetivo é contemplar a diversidade existente na nossa produção, com obras de diversos estados da região, muitas delas realizadas por diretores jovens.

A Mostra é realizada pelo Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo em parceria com o professor Filipe Brito, do curso de Cinema e Audiovisual da Uesb, e o diretor e crítico de cinema Marcelo Ikeda, que realizaram a curadoria dos filmes. Todas as sessões são seguidas de comentários e acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, na Sala de Projeção Jorge Melquisedeque, localizada no Módulo da TV Uesb. Confira a programação completa.

