O Projeto de Extensão Capin Cinau (Cadastro Permanente de Intérpretes para o Cinema e o Audiovisual), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), estará realizando o registro de intérpretes dos mais variados perfis.

O cadastro será realizado em duas etapas: Em Vitória da Conquista, no dia 6 de maio, na CazAzul Teatro Escola ( Tv. Otávio Santos, n 60, Recreio), das 10h às 16h; e em Jequié, no dia 12 de maio, no campus de Jequiezinho, também das 10h às 16h. Os interessados devem fazer a inscrição através do link.

O Capin Cinau tem como objetivo a criação de um banco de dados de intérpretes para acesso dos produtores de cinema e vídeo do Curso de Cinema e Audiovisual da UESB e produtores em geral de toda a região.

O projeto conta com o apoio da CazAzul Teatro Escola, Colegiado e Centro Acadêmico de Cinema, Projeto Janela Indiscreta e da Coordenação de Cultura do campus de Jequié.

Mais informações através do blog: http://capincinau.blogspot.com.br/