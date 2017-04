No cenário de um dos principais espaços turísticos, acontece o I Festival Gastronômico da Chapada Diamantina – Etapa Mucugê, de 13 a 16 de julho, um dos cartões postais mais exuberantes do país, cujo evento pretende reunir o melhor da culinária, aliada a uma extensa programação pré agendada, que vai movimentar por quatro dias a cidade e região, sob o comando do Natureza Insight.

Serão 19 eventos dentro do Festival: cozinha show, feira de produtos, barracas de comida, festival da cerveja artesanal, tarde do morango, noite de vinhos e massas, mostra dos cafés, corrida do cangaço (Cross Country Noturno), Mountain Bike, Festival de Ginástica, beco do forró, shows musicais (Blues, Rock, Regional e MPB), premiação de pratos, passeio ciclístico, Danças Circulares, etc.

Aos interessados, nesta primeira etapa, a organização do evento lançou a promoção pacotes de 4 dias com hospedagem, café da manhã, camiseta do evento (direito a cursos), roteiros com guia pelo valor por pessoa de R$ 440,00 em quarto duplo e R$ 410,00 em quarto triplo e R$ 385,00 em quarto quádruplo. Os Pacotes completos com hospedagem, café da manhã, transporte, taxas dos atrativos e roteiros turísticos, a partir de R$ 740,00 pelos 4 dias por pessoa já incluindo o almoço e a camiseta do evento.