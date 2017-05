No início da noite deste do domingo (30), por volta das 18h, a Guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 77ªCIPM realizava patrulhamento pelo Condomínio Morada Imperial no bairro Vila Elisa, quando avistou um veículo em atitude suspeita.

O automóvel foi interceptado e seus ocupantes foram revistados. Com eles, os militares encontraram uma Pistota Colt .32, com um carregador e 8 munições intactas.

O motorista, 33 anos, e o passageiro, 18 anos, informaram que um outro homem seria o proprietário da arma e indicaram uma residência onde o indivíduo estaria.

No local o suposto proprietário da arma não foi localizado.

Os dois indivíduos que estavam no VW Polo Sedan foram apresentados na Delegacia, juntamente com o material apreendido e um indivíduo de 30 anos que estava na residência e resistiu a abordagem