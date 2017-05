O Sebrae em Vitória da Conquista realiza o evento Sebrae Conecta Encontro com Especialista – Indústria da Moda nesta quinta-feira, dia 4, às 19h, na Casa Rafiki, direcionado a empresas do segmento têxtil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja virtual do Sebrae Bahia

No evento serão realizadas as palestras “Gerenciando o Valor de uma marca – Como o consumidor pensa, sente e age em relação à marca”, com o design premiado Vinícius Prado, e “A Confecção do Futuro – Inovações e Tecnologias para uma Indústria de sucesso”, ministrada pelo consultor Arthur Filho. As palestras serão mediadas pelo Engenheiro Têxtil e consultor do Sebrae, Aldir Parisi. Além das palestras, serão apresentadas novidades para as empresas do segmento.



“Este evento marca o início do projeto de Indústria da Moda na regional de Vitória da Conquista. Os especialistas no segmento de indústria de confecções e indústria da moda vão tratar de temas que têm impacto nos resultados dessas empresas”, explica a gerente adjunta do Sebrae, Priscila Gomes.

O projeto abrange todos os municípios da regional Vitória da Conquista, como Jequié, Guanambi, Caetité, Caculé, Iuiu, Brumado e Itapetinga, cidades que possuem um número considerável de empresas do segmento.

O Encontro com Especialista – Indústria da Moda é resultado da parceria do Sebrae com o SENAI/CIMATEC e o Instituto By Brasil. Mais informações podem ser obtidas na sede do Sebrae em Vitória da Conquista, localizada na Rua Coronel Gugé, 221, Centro, ou pelo telefone (77) 3424 1600.

Programação: Sebrae Conecta – Encontro com Especialista sobre Indústria da Moda

Palestra: Gerenciando o Valor de uma marca – Como o consumidor pensa, sente e age em relação à marca

Data: 04.05

Horário: 19h

Local: Casa Rafiki

Palestra: A Confecção do Futuro – Inovações e Tecnologias para uma Indústria de sucesso

Data: 04.05

Horário: 21h

Local: Casa Rafiki