O Coletivo Suíça Bahiana realiza no próximo dia 4, no Underground Pub, a 74ª edição da Noite Fora do Eixo. O evento vai receber um dos expoentes da ramificação mais radical do Heavy Metal: o grupo de black metal Mystifier.

Formada em 1989, em Salvador (BA), a banda acumula em mais de 20 anos de carreira, várias turnês internacionais e participações em importantes festivais do gênero.

O evento vai contar ainda com a apresentação da anfitriã Inside Hatred, que desde 2004 representa o gênero Death Metal de Vitória da Conquista. Com dez álbuns lançados, dentre eles o “Osculum Obscenum” (2009), que teve a participação dos grupos Necroholocaust, Necroccultus e Impetuous Rage, a banda também esteve presente na compilação Extreme Brazilian Alliance, produzida pelo selo carioca Nihilistic Music.

Mapa Musical da Bahia

Na edição 2017 das Noites Fora do Eixo será consolidada a parceria com o Mapa Musical da Bahia. Dessa forma, apenas artistas que estejam inscritos no Mapa é que serão escolhidos para participar da programação (caso o artista ainda não esteja inscrito, o próprio Coletivo Suíça Bahiana fará o acompanhamento do processo de inscrição).

Criado em 2012, o projeto visa suprir uma lacuna de informações relacionadas ao setor musical, bem como manter um diálogo aberto e constante entre a sociedade civil e o estado, permitindo a elaboração de estratégias de ação em resposta às demandas apresentadas.

Os ingressos para a Noite Fora do Eixo com Mystifier e Inside Hatred podem ser garantidos antecipadamente no site Sympla, com valores populares entre R$10 e R$5. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural e Secretaria de Cultura da Bahia.