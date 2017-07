O Coletivo Suíça Bahiana divulgou na semana passada a agenda de eventos do mês de julho, que será bastante movimentada em Vitória da Conquista, com shows de bandas consagradas no cenário do rock, além de um encontro inédito entre os principais cantores e compositores da nova geração de músicos locais.

Os ingressos para todos os eventos podem ser adquiridos por um preço especial até o dia 10 de julho ou de acordo com a disponibilidade. Eles já estão sendo vendidos por meio do site Sympla (http://bit.ly/2sWMUHP) ou na Loja Seja Nerd, novo ponto de venda físico, localizado na Avenida Siqueira Campos, 325, Recreio.

Confira a programação completa:

Noite Fora do Eixo #76 com Retrofoguetes e Ladrões de Vinil

Na data em que se comemora o Dia Mundial do Rock (13 de julho), a Noite Fora do Eixo recebe a banda Retrofoguetes (SSA), no Underground Pub. Conhecidos em todo o Brasil como um dos mais virtuosos e conceituados grupos de música instrumental do cenário independente, os Retrofoguetes surgiram em Salvador, em 2002, da dissolução dos Dead Billies. A tão amada conquistense Ladrões de Vinil será responsável por completar o time, transformando o palco numa grande festa, com um show performático e divertido, cheio de energia e animação. Os ingressos variam entre R$5,00 (meia) e R$10,00 (inteira)

Chaos VC

Em turnê com mais de 60 shows confirmados em todo o Brasil, as bandas de death metal NervoChaos e ColdBlooddesembarcam em Vitória da Conquista no dia 23 de julho. O evento acontece no Underground Pub, a partir das 17h, com ingressos promocionais no valor de R$10,00.

Retiros Autorais #7 – Achiles convida Marx Eduardo

A sétima edição do Retiros Autorais vai proporcionar o encontro entre Achiles e Marx Eduardo (ex vocalista da extinta banda Os Barcos). O projeto busca proporcionar ao público uma experiência “crua” e íntima com as composições dos artistas participantes, por meio de um formato de apresentações em vozes e cordas. O encontro está marcado para o dia 27 de julho, às 20h, no Teatro Carlos Jehovah. Ingressos promocionais no valor de R$10,00.

Mais informações: www.coletivosuicabahiana.com.br

Instagram: www.instagram.com/coletivosuicabahiana

Facebook: www.facebook.com/coletivosuicabahiana

