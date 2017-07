O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou, às 15 horas desta segunda-feira (3), os locais para realização das provas do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que acontecerá no próximo domingo (9).

Para a maior parte das funções, a prova ocorrerá no período da manhã. Somente os candidatos à função de agente administrativo farão a prova à tarde. Os locais de prova estão disponíveis no site do IBFC (http://www.ibfc.org.br).

Ascom-Embasa