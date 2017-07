O dia 13 de julho é conhecido como Dia Mundial do Rock. A data celebra foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985 e que contou com grandes expoentes da vertente musical na época. E para comemorar esse dia, o Coletivo Suíça Bahiana vai realizar a Noite Fora do Eixo – Dia Mundial do Rock, com as bandas Retrofoguetes (SSA) e Ladrões de Vinil (VCA), no Underground Pub.

Conhecidos em todo o Brasil como um dos mais virtuosos e conceituados grupos de música instrumental do cenário independente, os Retrofoguetes surgiram em Salvador, em 2002, da dissolução dos Dead Billies. Seus temas misturam elementos da surf music, tango, mambo, jazz, polca e bossa nova, com uma ambientação no cinema, nos quadrinhos e antigos seriados de TV. O resultado é uma música pop bem-humorada e extremamente visual.

A tão amada conquistense Ladrões de Vinil será responsável por completar o time. Criada em 2006 com o propósito de fazer um som que remetesse ao rock’n’roll, rockabilly, jovem guarda, rock instrumental e surf music, a banda conta com Loro (guitarra e vocal), Dieguinho (baixo) e Ed Goma (bateria), transformando o palco numa grande festa, com um show performático e divertido, cheio de energia e animação.

Mapa Musical da Bahia

Na edição 2017 das Noites Fora do Eixo será consolidada a parceria com o Mapa Musical da Bahia. Dessa forma, apenas artistas que estejam inscritos no Mapa é que serão escolhidos para participar da programação (caso o artista ainda não esteja inscrito, o próprio Coletivo Suíça Bahiana fará o acompanhamento do processo de inscrição).

Criado em 2012, o projeto visa suprir uma lacuna de informações relacionadas ao setor musical, bem como manter um diálogo aberto e constante entre a sociedade civil e o estado, permitindo a elaboração de estratégias de ação em resposta às demandas apresentadas.

Os ingressos para a Noite Fora do Eixo com Retrofoguetes e Ladrões de Vinil podem ser garantidos antecipadamente no site Sympla, com valores populares entre R$10 e R$5. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural e Secretaria de Cultura da Bahia.

SERVIÇO:

Noite Fora do Eixo #76 com Retrofoguetes (SSA) e Ladrões de Vinil | Underground Pub (VCA)

Data: 13 de julho de 2017

Horário: A partir das 20h

Endereço: Praça João Gonçalves, s/n, Centro, Vitória da Conquista (BA)

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$5,00 (meia)

Mais informações: www.coletivosuicabahiana.com.br