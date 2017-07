Com a determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que estabelece que preços cobrados em eventos, bares, restaurantes e casas noturnas não podem ser diferentes para homens e mulheres, o Festival de Inverno Bahia (FIB) se ajusta à decisão e anuncia valores iguais para o Open Prime, camarote open bar do evento.

A decisão, divulgada pelo MJSP no último dia 3, segue uma nota técnica sobre o assunto elaborada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ambos integram o ministério.

Com a determinação, o passaporte do Open Prime para os três dias de festa se ajusta para R$ 620,00. Já os valores individuais para a sexta e o sábado saem por R$ 250,00 cada dia e, para o domingo, R$ 230,00. Os preços valem para homens e mulheres. O espaço é mais um dos ambientes diferenciados e especiais que o FIB oferece com as novidades desta edição. É um camarote open bar com serviços exclusivos, descontração e direito a whisky, vodka, cerveja, refrigerante e água.

O FIB 2017 acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, e tem como atrações confirmadas Ivete Sangalo, Tiago Iorc e Skank na sexta; no sábado, O Rappa, Raimundos, Humberto Gessinger e Jota Quest; e, no domingo, a cantora Anitta. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.eventim.com.br e em espaços físicos na Loja Oficial no Shopping Conquista Sul, na Loja Taco (Av. Olívia Flores) e no Point do Ingresso (Centro); em Salvador e Feira de Santana, nos Balcões Ticketmix.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, e tem patrocínio master da Fainor e apoio da Consultant IT e do Colégio Opção, Unopar e Ballantine’s, esses três, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR e o Camarote Ballantines (Vip).

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse a legislação: https://goo.gl/sT6RPS Ou acesse aqui: https://goo.gl/ouJMlS

