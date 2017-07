A expectativa para saber a grade final da 13ª edição do Festival de Inverno Bahia (FIB) é grande. Aos poucos, as atrações do Palco Principal vão se delineando e a emoção do público só aumenta. A nova atração confirmada é a dupla sertaneja Matheus & Kauan. Estreantes na festa, eles vêm com o seu mais recente projeto, “Na Praia 2 – Ao Vivo”.

O FIB acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. Matheus & Kauan sobem ao palco no domingo, 27, somando-se aos artistas já anunciados: Ivete Sangalo, Tiago Iorc e Skank, que se apresentam na sexta, 25; no sábado, 26, é a vez de O Rappa, Raimundos, Humberto Gessinger e Jota Quest; e Anitta, no domingo, 27.

Apesar de muito jovem, a dupla sertaneja Matheus & Kauan é conhecida no cenário musical por conta do seu repertório de sucessos que já foram gravados por grandes artistas. A lista inclui nomes como Jorge e Mateus, que gravaram “Na Hora que Você Chamar”, “Coisas de Quem Ama” e “Vai Entender”; Luan Santana que mantém várias canções de Matheus em seu repertório, inclusive “Tudo que Você Quiser”, com a qual ganhou o Prêmio Multishow 2014, categoria música do ano; e Michel Teló e Bruno e Marrone.

Os irmãos de Goiás cantam desde a infância: primeiro Kauan, que cantava em igreja ao lado do pai e, desde pequeno, com o apoio da mãe, participava de festivais; depois o mais novo, Matheus, que, aos 13 anos, surpreendeu o irmão com uma bela voz e boas composições. Desde então, Matheus & Kauan vem conquistando seu espaço no mundo sertanejo com suas canções, vozes e talento, e a cada dia realizando o sonho de fazer parte dessa história. É com essa energia que eles desembarcarão no FIB 2017.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, e tem patrocínio master da Fainor e apoio da Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantines (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

VOceve