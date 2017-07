Uma mulher morreu e nove pessoas ficaram feridas depois que o motorista de um caminhão-baú perdeu o controle do veículo e atingiu seis carros no trecho urbano da BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

O caminhão desceu desgovernado pela Avenida Integração e só parou depois de atravessar a pista e bater na frente de uma loja, que fica a cerca de 200 metros do ponto inicial do acidente. Os veículos atingidos estavam parados no sinal e foram arrastados.

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens. O primeiro veículo atingido, onde estava a mulher que morreu, ficou completamente destruído. Os bombeiros atuaram no local para retirar as outras quatro pessoas que estavam nele.