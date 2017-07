O processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vai contar com a ajuda da tecnologia a partir de agosto, quando se inicia a fase de teste do videomonitoramento das provas práticas de direção. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), a medida visa dar mais transparência ao processo de obtenção do documento.

Os veículos que serão utilizados nos testes dispõem de câmeras, com captação de áudio, que registram todas as ações durante o circuito da prova prática. A gravação de imagens ainda evita fraudes no sistema. “A biometria foi um avanço na segurança, mas tivemos casos de alunos que conseguiram burlar. Com a modalidade online, por meio do registro da imagem da pessoa, fica garantida a veracidade das informações captadas”, afirma o diretor de Habilitação do Detran, Mário Galrão.



Até o final do ano, todas as autoescolas devem estar adaptadas à nova tecnologia, como determina a resolução 493 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A medida vale para a preparação de motoristas nas categorias B (carros), C (caminhão), D (ônibus) e E (veículos com dois reboques).

Ainda segundo Galrão, o videomonitoramento também oferece proteção aos resultados dos candidatos. “Em caso de dúvida, denúncia ou conferência, as imagens serão disponibilizadas aos alunos, que poderão contestar a avaliação do examinador”, explica o diretor.

iBahia