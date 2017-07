Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) reabriu o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o concurso público do órgão deste ano. Conforme o edital, a mudança foi feita por conta de problemas sistêmicos.

O prazo inicial era de 6 a 8 de julho. Agora, os canditados têm entre as 15h desta terça-feira (11) e as 18h da quarta-feira (12) para pedir a liberação do pagamento do valor para participar do certame.

A solicitação deve ser feita por meio de requerimento, disponível no aplicativo de inscrição no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe/Cespe), empresa que organiza o concurso. A relação dos candidatos que tiverem o pedido de isenção deferido está prevista para ser divulgada na segunda-feira (17), também por meio do site do Cebraspe.

Segundo o TRE, o período para solicitação de isenção de inscrição não compromete a data para a aplicação das provas, estabelecida para o dia 20 de agosto deste ano. Confira o edital do concurso.



Ao todo, são oferecidas 41 vagas no concurso, sendo 16 para analista judiciário e 25 para técnico judiciário. Dessas, 39 são destinadas aos cartórios eleitorais dos municípios do interior. Para a capital, foram abertas duas vagas para cargos específicos. Os salários chegam a R$10.119,93. As inscrições seguem até o dia 24 de julho.

As vagas para os cargos de analista judiciário, com requisito de nível superior, se dividem em: sete para a área administrativa e outras nove na área judiciária. Para técnico judiciário, sendo exigido nível médio, são oferecidas 25 vagas, sendo 23 para área administrativa. O edital oferece também vagas para formação de cadastro reserva.