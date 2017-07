A Uesb divulgou a lista de candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 2018.

É necessário que os contemplados pela isenção da taxa de inscrição apresentem os documentos solicitados para comprovação de sua condição e confirmação definitiva da concessão da isenção, a Comissão Permanente do Vestibular (Copeve), no período de 12 a 26 de julho de 2017, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, nos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, conforme edital 058/2017.

O candidato contemplado com a isenção da taxa (após análise dos documentos), deverá, obrigatoriamente, realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Vestibular, não sendo necessário gerar o boleto. A relação será divulgada no site da Uesb, a partir de 15 de agosto 2017.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Copeve, por meio do telefone (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista; (77) 3261-8604, em Itapetinga; e (73) 3528-9695, em Jequié; ou ainda pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br.

Ascom-UESB