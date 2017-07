Próxima terça-feira, 18, acontecerá na Sede do Sindicato dos Comerciários, às 19h, mais um encontro do Ciclo de Palestras do Comerciário, que esse mês abordará “Performance em Vendas em Tempos de Crise”, com a consultora do Senac, Deizi Martins.

“O segredo dos melhores vendedores é saber vender em tempos difíceis e se blindarem das más notícias e previsões. Em tempos difíceis é preciso mudar. É na crise que os melhores vendedores aparecem e as melhores empresas crescem! ”, afirmou a palestrante.

Vale ressaltar que as inscrições são gratuitas, feitas através do site do Sindicato dos Comerciários (www.ocomerciario.com.br), e ao final, os participantes ainda receberão certificado. Para mais informações, ligue no telefone (77) 2101-2215.

Ascom- Sindicato do Comerciários