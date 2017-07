Desde 2012, a jovem Talilia Costa, moradora do distrito de Inhobim, aguardava a visita da equipe do Bolsa Família em sua residência, como uma etapa necessária para que passasse a receber o benefício concedido pelo Governo Federal. “Mas, eles nunca vieram em minha casa”, contou.

Entretanto, a espera de Talilia por um atendimento ágil e eficaz por parte do programa chegou ao fim na manhã desse sábado, 15, no próprio distrito em que mora. Ela foi uma das centenas de pessoas atendidas, na Escola Municipal Paulo Setúbal, em mais uma edição do Bolsa Família Móvel promovida pelo Governo Mais Perto de Você.

“O Bolsa Família Móvel em Inhobim foi muito bom. Esse atendimento aqui hoje facilitou minha vida, principalmente, porque não vou precisar gastar dinheiro para ir a Conquista”, comemorou a dona de casa. Agora, Talilia vai providenciar a documentação de um de seus dois filhos para seguir com o processo que pode lhe garantir o benefício.

Outra moradora que aprovou a presença da equipe no distrito foi a dona de casa Liete Ribeiro. Com dois filhos e, assim como o marido, desempregada, ela atualizou o cadastro na expectativa de voltar a receber o benefício. “Pra mim, foi bom porque há dias eu estava com vontade de ir a Conquista pra resolver isso. Mas tem horas que nem o dinheiro da passagem a gente não tem. Então, eles vindo aqui foi muito bom”, afirmou.

O prefeito Herzem Gusmão, que visitou a iniciativa neste sábado, reforçou a importância do programa: “O Bolsa Família é algo extraordinário – desde lá atrás, quando foi criado pelo governo Fernando Henrique o Bolsa Escola, Vale Gás, entre outros programas que depois foram reunidos para criar o atual Bolsa Família. Vemos que houve um ganho na economia, as crianças passaram a permanecer mais na escola e também influenciou a melhoria da saúde da população. E com o Bolsa Família Móvel, levamos esta melhoria da qualidade de vida para a porta de casa dos conquistenses”.

Além do posto montado na escola, em Inhobim, a equipe realizou dois atendimentos domiciliares. Este é o terceiro distrito a ser beneficiado com a iniciativa, que já passou por Bate-Pé e Iguá desde a sua criação em 2 de junho deste ano.



Mutirão – Somado ao Bolsa Família Móvel e à central na Secretaria de Desenvolvimento Social, a Coordenação de Renda e Cidadania tem atuado com outra frente de trabalho: os mutirões da zona rural, às quartas-feiras.

Na última quarta, 12, a equipe esteve no povoado de Boa Sorte. “Na oportunidade, nós fizemos novos cadastros e a renovação dos já existentes”, explicou a coordenador de Renda e Cidadania e gestora do Bolsa Família, Ianna Karine.

SECOM-PMVC