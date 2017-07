Com a promessa de uma apresentação intimista, marcada pela voz e o violão, o multifacetado Caetano Veloso encerra a grade da 13ª edição do Festival de Inverno Bahia (FIB), que acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Um dos motores do movimento tropicalista na década de 60, Caetano Veloso, ao lado de nomes como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Tom Zé, revolucionou a música brasileira. O artista segue uma carreira consistente, marcada pela reinvenção a cada novo álbum e espetáculo. São mais de vinte discos e atuações em outras linguagens que o fizeram uma das principais referências da cultura brasileira.

Para o FIB, Caetano traz um formato intimista, numa apresentação solo na última noite da festa, 27, acompanhado do seu violão. Será sua terceira apresentação em Conquista – ele já fez show no Parque de Exposições nos anos 90 e, mais recentemente, se apresentou com o show Abraçaço. Sua participação no FIB deve atrair desde os fãs de longa data à turma mais jovem que encontra na obra do artista, desde as primeiras composições até trabalhos mais atuais, leituras brasileiras cheias de poesia e posicionamento.

Confira a grade completa do FIB 2017: na sexta, 25, se apresentam Ivete Sangalo, Tiago Iorc e Skank; já no sábado, 26, é a vez de O Rappa, Raimundos, Humberto Gessinger e Jota Quest; Anitta, Matheus & Kauan e Caetano Veloso fecham a festa no domingo, 27.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, e tem patrocínio master da Fainor e apoio do Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

