O Cinema na UESB está de volta nesta terça-feira, dia 18/07, com a 16ª edição da Mostra do Filme Livre, às 19h, com a exibição do filme “Não Me Fale Sobre Recomeços”, do cineasta Arthur Tuoto.

A exibição acontecerá na sala de projeção Jorge Melquisedeque, no módulo da TV UESB.