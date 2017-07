Foi divulgada a lista de isentos da taxa de inscrição para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) 2017.

Os interessados poderão conferir a lista na página do concurso no Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebrasbe), neste link .

Segundo o TRE-BA, o candidato poderá consultar, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento do pedido de isenção de taxa e interpor recurso por meio de link especifico disponível no site da Cebrasbe.