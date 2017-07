Empoderamento Feminino e Violência Contra a Mulher serão os temas abordados na primeira edição do PROTAGONISTAS, no dia 09 de agosto, em Vitória da Conquista.

A Jornalista, Youtuber e parceira no Programa Encontro, da Rede Globo, MAÍRA AZEVEDO – também conhecida como Tia Má-, discutirá o Empoderamento Feminino na atual realidade. Já o debate sobre a Violência Contra a Mulher ser palestrado pela Psicóloga e Mestre IVANA PATRÍCIA.

Além da troca de experiências e aprendizados, o evento também contará com boa música. A artista Jeanna Lopes será a responsável pelo delicioso momento de voz e violão.

O evento PROTAGONISTAS acontecerá no dia 09 de agosto, a partir das 17:00 horas, no auditório da Faculdade Independe do Nordeste (Fainor). As inscrições já estão abertas e custam R$ 35,00 (cada), e a casadinha R$ 60,00. Será entregue certificado de conclusão ao final do evento.

No mês de julho, inscrições com valores promocionais para grupos acima de quatro pessoas estarão à venda. Faça logo sua inscrição! Aceitamos todos os cartões de crédito. Para mais informações, entrar em contato com Larissa através do número (77) 9.8807.6266 (WhatsApp).