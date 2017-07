A Faculdade UNINASSAU Vitória da Conquista abriu seleção para contratação de professores. Ao todo, estão sendo ofertadas três vagas: uma para a disciplina Psicomotricidade, para lecionar no curso de Psicologia; as outras são para ministrarem as disciplinas Farmacognosia Pura e Bioquímica Aplicada, ambas para a graduação em Farmácia.

Para os cargos, os candidatos devem ter título de Mestre ou Doutor e disponibilidade para ministrar aulas nos períodos noturno e/ou diurno. A seleção será realizada por meio de análise de dados profissionais e aula expositiva. O candidato que deseja candidatar-se às vagas para lecionar no curso de Farmácia, deverá enviar o Currículo Lattes por meio do e-mail: farmacia.vtc@mauriciodenassau.edu.br, até o dia 20 de julho.

Para o profissional que deseja atuar na área de Psicologia, deverá enviar currículo até o dia 21 de julho para o e-mail: psicologia.vtc@mauriciodenassau.edu.br. Os detalhes do processo seletivo estão disponíveis em edital e nas coordenações dos cursos, pelos telefones: (77) 3429 6471 (Carolina Tavares – Farmácia) e (77) 3429 6458 (Ana Cristina – Psico).

Editais:

Psicologia: https://www.uninassau.edu.br/sites/mauriciodenassau.edu.br/files/documentos/2017/07/edital_de_selecao_-_psicologia.pdf

Farmácia: https://www.uninassau.edu.br/sites/mauriciodenassau.edu.br/files/documentos/2017/07/edital_farmacia.pdf