Desde domingo (23), já estão valendo os novos preços dos ingressos do Festival de Inverno Bahia (FIB). Nesta primeira virada, o passaporte do Camarote Ballantine’s (Vip) para os três dias de festa passa a custar R$ 360,00. Já o passaporte para o Camarote Open Prime Oi sai por R$ 663,00. O passaporte da pista Arena sai por R$ 270,00 e o valor individual pode ser adquirido por R$ 110,00.

Quem está se programando para ir ao festival pode comprar os ingressos pelo site www.eventim.com.br o u em espaços físicos: na Loja Oficial no Shopping Conquista Sul, na Loja Taco, na Av. Olívia Flores, e no Point do Ingresso (Centro); em Salvador e em Feira de Santana, nos Balcões Ticketmix.

O FIB acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. No primeiro dia do Festival (25) se apresentam, Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo, já no sábado (26) é a vez de Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos; E quem fecha o festival, no domingo (27) é Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan.

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse a legislação: https://goo.gl/sT6RPS

Ou acesse aqui: https://goo.gl/ouJMlS

