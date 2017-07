Excesso de velocidade, ultrapassagem em áreas proibidas, não respeitar a distância do veículo à frente, falta do uso constante do cinto de segurança e não atenção aos sinais de trânsito estão entre os erros de trânsito mais comuns dos condutores, é o que aponta o último levantamento feito pela Ambev. A cervejaria notou, por meio desse estudo, que esses comportamentos críticos de pilotagem não acontecem só quando os motoristas estão a serviço.

Em comemoração ao Dia do Motorista (25 de julho), a Ambev compartilha dicas para correção dessas criticidades com o objetivo de formar condutores mais conscientes. Com simples ações de conscientização, como descansar o suficiente antes de assumir a direção, sair com antecedência para evitar ultrapassar o limite de velocidade permitido, traçar a rota antes de partir e usar o cinto de segurança mesmo em trajetos curtos – pois, em geral, são nesses momentos que o condutor se sente mais seguro e fica mais desatento, é possível reduzir drasticamente o número ocorrências nas vias brasileiras. Ações como essas permitiram que, em três anos, os acidentes caíssem 74% na operação logística da cervejaria.

“Queremos ajudar a mudar o cenário de insegurança no trânsito em que vivemos. Compartilhamos nossos conhecimentos em gestão para multiplicar atitudes mais conscientes ao volante”, afirma Henrique Mata Machado, gerente corporativo de saúde e segurança da Ambev.

Os dados foram compilados por meio de uma tecnologia chamada Tech Safety, sistema instalado em carros, motos, caminhões e ônibus da frota que permite a identificação desses comportamentos críticos de pilotagem dos colaboradores. A ferramenta permite que a cervejaria acompanhe de perto o trabalho dos motoristas para identificar e corrigir erros cometidos no trânsito. Cerca de seis mil veículos prestam serviço para a Ambev todos os dias. São realizadas mais de 100 mil viagens por mês para atender 1 milhão de pontos de venda.

LK Comunicação