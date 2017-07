Policiais Rodoviários Federais apreenderam, na madrugada de hoje (27,) aproximadamente 500 g de crack e 2485 pinos de cocaína, prontos para venda, durante fiscalização na BR 116, trecho do município baiano de Vitória da Conquista. A droga estava em um ônibus que seguia de São Paulo com destino a Petrolina/PE abordado por volta de 1h no KM 830 da rodovia.

Foram fiscalizados os compartimentos de carga interno do veículo, onde foi encontrada a droga dentro de uma mochila. Os pinos de cocaína pesavam cerca de 2 kg e o crack aproximadamente meio quilo. Todos os 21 passageiros foram entrevistados, mas não foi possível identificar qual deles estava com os entorpecentes.