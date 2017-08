A advogada, professora e palestrante Évila Carrera lançou na semana passada o canal Évila Carrera Palestrante no YouTube. Trata-se de uma plataforma dedicada ao compartilhamento de conteúdo relacionado à oratória, gestão de carreiras e desenvolvimento pessoal.

Para Évila Carrera, o objetivo vai além de compartilhar conhecimento. “Uma Évila só não cabe em mim, então eu quero disponibilizar conteúdos das mais diversas áreas através do canal do YouTube, que hoje é um veículo fantástico de comunicação e interação com as pessoas”, afirma.

“Meu objetivo também é receber demandas dessas pessoas, receber suas dúvidas e poder ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional delas. Quanto à questão da oratória é só um dos assuntos que pretendo abordar no canal. A ideia é abordar tudo aquilo que envolva o desenvolvimento pessoal e profissional daqueles que se inscreverem”, conclui Carrera.

Na semana do lançamento, já foram disponibilizados vídeos sobre Empreendedorismo, Oratória, Endomarketing, Marca e Gestão de Mudanças, como é o caso da entrevista que a palestrante realizou com o consultor de Marketing e Comunicação Renato Guedes. O canal será atualizado semanalmente.

Cursos de Oratória

Em agosto, Évila Carrera promove duas edições do Módulo I e Módulo II do Curso de Oratória. A primeira acontece no dia 12 e é direcionada para pessoas que querem desenvolver a habilidade de falar bem, investindo em desenvolvimento pessoal e que almejam aprimorar-se como líderes.

Já o Módulo II será realizado no dia 19, com exclusividade para quem já participou do Módulo I. O diferencial está no aprofundamento dos temas discutidos durante a primeira etapa do curso, com técnicas de persuasão aliada à Oratória, bem como técnicas de Negociação aliadas à Comunicação Corporal.

As inscrições podem ser efetuadas por meio dos telefones: (77) 3421-7924, (77) 98835-1382, (77) 99984-6648 e (77) 98164-6556.

Évila Carrera

Évila Carrera é bacharel em Direito, possui especialização da área jurídica e MBA em Gestão Empresarial pela FGV e é mestranda em Administração Estratégica de Negócios pela Universidade Nacional de Missiones (AR).

Paralelo à advocacia, Évila Carrera é professora de graduação e pós-graduação, inclusive é professora executiva do Curso de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas onde leciona Técnicas de Comunicação.

Aliado a nove anos de teatro, bem como a diversos cursos na área de Oratória, Évila Carrera passou a desenvolver, a partir de 2011, Cursos de Oratória em Vitória da Conquista e região, no intuito de auxiliar pessoas a se expressarem e a se comunicarem melhor. Somente no ano passado, foram cinco edições de sucesso, por onde passaram mais de 200 alunos.

Canal YouTube: http://bit.ly/2vzTfsQ

Facebook: www.facebook.com/evilacarrerapalestrante

Instagram: www.instagram.com/evilacarrerapalestrante

Vagalume Assessoria