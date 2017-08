Uma decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista autorizou mudança na classificação do Festival de Inverno Bahia (FIB).

Pela nova classificação, menores de 12 a 14 anos podem entrar, desde que acompanhados de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos podem participar do evento desacompanhados. Menores de 12 anos não podem entrar no evento.

A classificação para o Open Prime continua de 18 anos. O FIB acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Nesta edição se apresentam no Palco Principal os artistas: Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo na sexta, 25; já no sábado, 26, é a vez de Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos; Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan fecham a festa no domingo, 27. A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master da Fainor e apoio do Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

G1