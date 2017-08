No último domingo, 30/07, o Ymborés Rugby Club esteve na Vila Serrana, na sede da Loja Maçônica Construtores da Fidelidade, e distribuíram aproximadamente 1.500 agasalhos e cobertores. A campanha que iniciou no mês de junho, com a arrecadação destes itens, é organizada pelo Conselho Maçônico de Vitória da Conquista e apoiada pelo clube de rugby, onde o intuito é de ajudar pessoas carentes a se protegerem do frio.

O presidente do Ymborés, Gabriel Couto, explica que “no rugby é importante a prática da solidariedade, por isso a participação na campanha é uma ótima oportunidade de colocar em prática os valores defendidos pelo esporte”. O capitão do time masculino, Benjamim, acrescenta: “o jogador de rugby não é apenas alguém que treina, entra em campo e joga. Existe um “espírito” rugbier que vai além do campo”.

Durante a distribuição dos agasalhos e cobertores estiveram presentes os filhos dos jogadores, crianças entre 3 e 11 anos. A capitã do time feminino, Isabel, explicou que “durante essa faixa etária podemos sensibilizar as crianças para a solidariedade, amor ao próximo e compaixão, tornando-as pessoas melhores”.

A campanha é organizada pelo Conselho Maçônico de Vitória da Conquista e segundo o secretário executivo do Conselho, André Hérmínio, “a parceria firmada entre o Conselho Maçônico e o Ymborés Rugby Club foi fantástica, pois essas instituições se complementaram muito bem na ação, a maçonaria com sua experiencia de atuação em ações sociais e o clube com recursos humanos para executar a ação. Prova disto é que conseguimos triplicar a quantidade de agasalhos arrecadados do ano passado, boa parte deles vindo da arrecadação do clube”.

A campanha ainda continua com a distribuição de cobertores pelo Conselho Maçônico.