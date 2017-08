Com o objetivo de oferecer a atividade esportiva, como processo recreativo, de inclusão social e de valorização do caráter formativo-educacional, o Centro de Extensão e Ação Comunitária (Ceac) informa que estão abertas, até o dia 11, as inscrições para aulas de Judô.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira e serão divididas em dois momentos: teoria e prática. O curso inclui a realização de exames de faixas e entregas de certificados.

Podem se inscrever crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos. Para mais informações, entre em contato com a Ceac por meio dos telefones (77) 3424-0970 e (77) 3422-3926.

Secom-UESB