Com a divulgação da grade do Palco Principal do Festival de Inverno Bahia (FIB), cresce a especulação sobre quais artistas vão também aquecer as noites da festa em espaços como a , que leva a assinatura UNOPAR. Localizado pertinho da pista Arena e um queridinho do público, a Arena Eletro-Rock vai reunir música eletrônica, rock, pop, MPB e outros estilos.

O FIB acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. A Arena Eletro-Rock é ponto de encontro de todas as tribos, desde para quem vai a um esquenta entre um show e outro no Palco Principal até para o público fiel de artistas radicados em Conquista, que bate ponto em todas as apresentações.

O destaque fica para músicos do cenário independente e presença de nomes locais no line up da arena. No dia 25, sobem ao palco Ladrões de Vinil, Tom Lemos & Os Formidáveis, Duo DJ Vitor Patez e DJ Fábio e Alphatrax. Na noite de sábado, 26, é a vez de Excalibur Rock Band, Dost, DJ Loro Vudu, Os Informais, DJ PX e DJ Rober. No último dia do FIB, apresentam-se Bia Novaes e Iracema Muller, Essencial Hit, DJ Tony e o Duo DJ Trindade e DJ Tom.

Nesta edição, apresentam-se no Palco Principal os artistas: Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo na sexta, 25; já no sábado, 26, é a vez de Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos; Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan fecham a festa no domingo, 27. A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master da Fainor e apoio da Itaipava, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2017

Quando: 25, 26 e 27 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista

Classificação: 12 a 14 anos, desde que acompanhado de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis; para a área open bar, somente maiores de 18 anos

Abertura dos portões: 19h na sexta e sábado; 18h no domingo

Grade Palco Principal: Tiago Iorc, Skank, Ivete Sangalo, Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa, Raimundos, Caetano Veloso, Anitta, Matheus & Kauan*

